بسبب هتافات جبل طارق.. موراتا ورودري مهددان بالعقاب من يويفا

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

إسبانيا - كرواتيا - هدف موراتا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فتح تحقيق مع ألفارو موراتا ورودري ثنائي منتخب إسبانيا.

التحقيق جاء بسبب احتفالات الثنائي مع المنتخب بالتتويج بيورو 2024.

أثناء الاحتفالات تحدث رودري وألفارو موراتا بهتاف يقول إن جبل طارق إسبانية.

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جبل طارق هو مضيق متصارع عليه بين بريطانيا وإسبانيا لكنه حاليا تحت السلطة البريطانية.

وفقا ليويفا فإن اتحاد جبل طارق قد تقدم بشكوى ضد الثنائي بسب الهتافات وهو ما سينظر يويفا فيه.

التحقيق سيشمل النظر في احتمالية انتهاك رودري وموراتا للآداب العامة واستخدام الأحداث الرياضية لأهداف غير رياضية.

وستقوم لجنة الانضباط بيويفا ستقوم بالتحقيق في الأمر واتخاذ القرار بشأن الثنائي.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بيورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وأصبح منتخب إسبانيا الأكثر تتويجا ببطولة اليورو في التاريخ بعد الوصول للقب الرابع.

رودري ألفارو موراتا إسبانيا
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