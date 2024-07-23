سانشيز يعود إلى قطر من بوابة السد

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

عاد الإسباني فيليكس سانشيز إلى التدريب في قطر من بوابة نادي السد.

وخاض سانشيز آخر تجاربه مع منتخب الأكوادور

وأعلن نادي السد تعاقده اليوم الثلاثاء بشكل رسمي مع سانشيز لتولي تدريب الفريق.

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وأوضح النادي القطري أن سانشيز سيبدا مهمته مباشرة مع السد في معسكر الفريق الخارجي بملقا في إسبانيا.

وسبق لسانشيز تدريب منتخب قطر الذي توج معه بكأس آسيا 2019، لكنه رحل عقب الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

سانشيز تولى قطر بين عامي 2017-2022 وقاد الفريق خلال 81 مباراة، حقق الفوز في 41 مباراة وتعادل في 13 وخسر 27 مباراة مع العنابي.

وانتقل المدرب الإسباني إلى تدريب منتخب الإكوادور عقب نهاية رحلته مع منتخب قطر.

السد منتخب قطر
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