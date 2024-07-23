خدمة في الجول - الأهلي والمصري والزمالك وبيراميدز.. طرح تذاكر مؤجلتي الجولة 18

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر المباراتين المؤجلتين بالجولة 18 من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف المصري فريق الأهلي على استاد برج العرب، بينما يحل بيراميدز ضيفا على الزمالك باستاد القاهرة.

وتقام المباراتان في نفس التوقيت بتمام التاسعة من مساء الجمعة المقبل.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

وجاءت أسعار التذاكر بمواجهة المصري ضد الأهلي كالآتي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

بينما تذاكر مباراة الزمالك أمام بيراميدز كالآتي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

الدرجة الأولى: 200 جنيها

كبار الزوار: 300 جنيها

للحجز يرجي زيارة من هـــنــــــــــــــــــــــــا.

للاستعلام من هنــــــــــــــــــــــا.