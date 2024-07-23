خدمة في الجول - الأهلي والمصري والزمالك وبيراميدز.. طرح تذاكر مؤجلتي الجولة 18
الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 19:07
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر المباراتين المؤجلتين بالجولة 18 من مسابقة الدوري المصري.
ويستضيف المصري فريق الأهلي على استاد برج العرب، بينما يحل بيراميدز ضيفا على الزمالك باستاد القاهرة.
وتقام المباراتان في نفس التوقيت بتمام التاسعة من مساء الجمعة المقبل.
وجاءت أسعار التذاكر بمواجهة المصري ضد الأهلي كالآتي:
الدرجة الثالثة: 75 جنيها
بينما تذاكر مباراة الزمالك أمام بيراميدز كالآتي:
الدرجة الثالثة: 75 جنيها
الدرجة الأولى: 200 جنيها
كبار الزوار: 300 جنيها
للحجز يرجي زيارة من هـــنــــــــــــــــــــــــا.
للاستعلام من هنــــــــــــــــــــــا.
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