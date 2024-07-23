تقرير: المحمدي ينهي أزمة حراسة المرمى في الوداد

أتم نادي الوداد المغربي اتفاقه مع الحارس عبد العالي المحمدي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وخاض المحمدي ىخر تجاربه مع نادي الباطن السعودي.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن الوداد أتم اتفاقه مع المحمدي من أجل إنهاء أزمة حراسة المرمى بالفريق.

وأوضح التقرير ذاته أن المحمدي سيلتحق بلوداد عقب اجتياز الفحص الطبي تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

الوداد سيبدأ غدا الأربعاء مرحلة الإعداد لمنافسات الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

المحمدي سبق له حراسة مرمى نهضة بركان وكان عنصرا أساسايا في الفريق الذي خسر نهائي الكونفدرالية 2019 أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وانتقل المحمدي لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين ومثل فريقي أبها والباطن.

المحمدي على المستوى الدولي يمكل مباراتين دوليتين مع منتخب المغرب.