لا جازيتا ديلو سبورت: هوملز أوقف مفاوضاته مع بولونيا من أجل ريال مدريد

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن وجود اهتمام من ريال مدريد بالتعاقد مع ماتس هوملز لاعب بروسيا دورتموند السابق.

ماتس هاميلس النادي : بوروسيا دورتموند ريال مدريد

هوملز كان قد أعلن رحيله عن دورتموند بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده.

وفقا للتقارير فإن هوملز يتفاوض مع بولونيا لإمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشارت لاجازيتا إلى أن هوملز قد أوقف مفاوضاته مؤقتا مع بولونيا لمعرفته بوجود اهتمام من ريال مدريد بإمكانية ضمه.

ويحتاج ريال مدريد لتدعيم دفاعه بحل مؤقت وهو ما يناسب حالة اللاعب صاحب الـ 35 عاما.

ريال مدريد كان قد أعلن رحيل مدافعه ناتشو فيرنانديز عن صفوف الفريق نحو القادسية السعودي.

ويتواجد بريال مدريد حاليا فقط في خط الدفاع كل من إدير ميليتاو وأنطونيو روديجير وخيسوس فاييخو، بالإضافة إلى دافيد ألابا المصاب بقطع في الرباط الصليبي ولن يعود قبل شهر نوفمبر المقبل.