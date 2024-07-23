تحديد زوايا التصوير لتجنب الخداع.. نتائج اجتماع الحكام مع مخرجي التليفزيون المصري

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 18:58

كتب : بسام أبو بكر

شعار اتحاد الكرة

أسفر الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر اتحاد الكرة بين لجنة الحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري بشأن مباريات الدوري عن عدة أمور.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تحديد جميع زوايا تصوير المباريات المحلية.

وذلك من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفيديو

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وجاءت نتائج الاجتماع كالآتي:

الاتفاق على عقد اجتماع بين الحكام والمخرج والمصورين قبل كل مباراة في غرفة الحكام

مراجعة اختيار الزاوية الصحيحة بين حكام المباراة والمخرج والمصورين

الاتفاق على استخدام الكاميرات المؤثرة في اتجاه الهجمات لتصوير الأجهزة الفنية والجماهير أثناء سير اللعب لضمان تصوير الحالات من جميع الزوايا لتحقيق أفضل صورة لحكام الفيديو

الاتفاق على تطبيق نص بروتوكول تقنية الفيديو المعتمد من الاتحاد الدولي والذي ينص على عدم إعادة لقطات غير اللقطات المختارة من حكم الفيديو بعد المراجعة الميدانية من حكم الساحة التي تؤكد أو تلغي القرارات

الاتفاق على توحيد عدد الكاميرات لإدارة جميع المباريات لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الفرق

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ومن المنتظر أن ينتهي الموسم الجاري من الدوري المصري في 18 أغسطس المقبل.

ويتولى البرتغالي فيتور بيريرا رئاسة لجنة الحكام المصرية حتى نهاية الموسم الجاري.

اتحاد الكرة لجنة الحكام الدوري المصري
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