بعد الفوز على بيراميدز.. رسالة من الخطيب لجماهير الأهلي

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 18:51

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - رئيس الأهلي

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير الفريق وذلك بعد مباراة الأحمر ضد بيراميدز في الدوري.

وجاءت رسالة الخطيب المنشورة عبر موقع الأهلي كالآتي:

"هذه الجماهير الوفية ضربت المثل ولا تزال في الإخلاص والتضحية من أجل ناديها، بل وتؤكد كل يوم أنها تلعب الدور الأكبر في تخطي أية صعوبات أو تحديات.. وهو ما تقوم به حاليًّا مع فريق الكرة الذي يخوض منافسات قوية على بطولة الدوري. وأضاف أن مساندة الجماهير وشعورها بالمسؤولية تجاه ناديها ووجودها بكثافة في المدرجات وتشجيعها الذي لا يتوقف أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن البطولة لم تحسم بعد، بل تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء. وأشار إلى أنه على ثقة بأن جماهير الأهلي الواعية سوف تستمر في الالتفاف كعادتها حول الفريق لاستكمال المشوار الناجح بإذن الله. وتمنى محمود الخطيب أن تبذل كل منظومة العمل في الأهلي بدءًا من مجلس الإدارة ومرورًا بكل المسؤولين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين أقصى ما لديها، لتحقيق ما يليق بالنادي وتاريخه ويسعد جماهيره".

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ويتواجد الخطيب خارج مصر في الوقت الحالي في رحلة علاجية.

واقترب الأهلي خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري المصري لموسم 2023-2024 بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب
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