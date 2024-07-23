تقرير: فشل مفاوضات باريس مع نابولي لضم أوسيمين

تواصل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي من أجل مناقشة صفقة فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق الإيطالي.

وذكرت صحيفة "كاليتشو ميركاتو" الإيطالية أن الخليفي أجرى اتصالات مع دي لورينتس بمشاركة جيوفاني مانا المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ونظيره في النادي الإيطالي لويس كامبوس، لبحث إمكانية تعاقد النادي الفرنسي مع المهاجم النيجيري.

وأضافت أن الاتصالات لم تكن مثمرة ولم تكلل بالنجاح من قبل الطرف الفرنسي، في ظل عدم اهتمام دي لورينتس ببيع مهاجمه بمبلغ أقل من الشرط الجزائي في عقده.

وذلك بعدما أكد الخليفي لنظيره في نابولي عدم استعداده لدفع 110 مليون جنيه إسترليني لضم أوسيمين.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 جنيه إسترليني.

الأمر الذي يفتح الباب أمام أندية إنجلترا للدخول في مفاوضات مع نابولي بشأن ضم أوسيمين وعلى رأسها أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتشير التقارير الصحفية الإنجليزية إلى محاولة تشيلسي ضم أوسيمين عن طريق إدخال روميلو لوكاكو في الصفقة.

أوسيمين حصل على جائزو أفضل لاعب في إفريقيا 2023 ولكن الإصابات عطلته كثيرا خلال الموسم المنصرم مع نابولي.

وخاض أوسيمين مع نابولي 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 آخرين بجميع المسابقات، وقاد ناديه لحمل لقب الدوري الإيطالي بالموسم قبل المنصرم.