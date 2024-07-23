الراية القطري: أوناحي على بعد خطوة من السد

بات المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي على بعد خطوة واحدة من الانتقال لنادي السد القطري.

ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا الفرنسي حنى صيف 2027.

وبحسب صحيفة الراية القطرية، فإن أوناحي بات قريبا من الانتقال لنادي السد بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن إدارة السد تجد في اللاعب المغربي اللاعب الأنسب لتدعيم وسط الفريق هذا الصيف.

موقع "لو سبورت 360" المغربي أشار في وقت سابق إلى أن مهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي مارسيليا ضغط على أوناحي للتوقيع لأحد الفرق القطرية.

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وأضاف التقرير ذاته أن بن عطية هدد اوناحي بالإبعاد عن تشكيلة مارسيليا في حال رفضه الانتقال للدوري القطري.

أوناحي صاحب الـ 24 عاما يلعب في مارسيليا منذ يناير 2023 قادما من أنجيه.

ولعب أوناحي 44 مباراة مع مارسيليا وسجل 3 أهداف وصنع آخر في جميع المسابقات.