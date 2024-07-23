منافس مصر - كوبارسي: لم أتخيل التواجد في الأولمبياد قبل عام

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - إسبانيا

يرى باو كوبارسي لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا إنه لم يتخيل التواجد في الأولمبياد قبل عام من الآن.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال كوبارسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "أريد الاستمتاع باللعب في الأولمبياد بقدر المستطاع، وقبل عام لم أكن أتخيل التواجد هنا بكل صراحة".

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وواصل "نتطلع كثيرا للمشاركة وحضرنا للمباراة الأولى لمدة طويلة ومتحمسون لخوض بطولة رائعة كتلك وسنلعب فيها بطموح كبير، نحن إسبانيا ونطمح دائما للأفضل وإذا لعبنا بشكل جيد سنقدم بطولة رائعة".

وتابع "شاهدنا بطولة اليورو التي كانت مصدر للفخر، وقد كنا نتدرب برغبة كبيرة لنحقق الثنائية لأن ذلك سيكون تاريخيا".

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بجانب منتخب مصر.

كما يتواجد بجانب مصر وإسبانيا في المجموعة كل من أوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

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