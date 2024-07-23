مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول موعد إعلان عقوبات مواجهة بيراميدز ضد الأهلي

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 17:59

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز ضد الأهلي

تنتظر رابطة الأندية تقرير حكم مباراة بيراميدز ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري لإعلان العقوبات.

وشهد اللقاء الذي حسمه الأهلي بهدف دون مقابل سجله وسام أبو علي، عدة حالات.

وتعرض محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز للطرد المباشر بعد التدخل على حسين الشحات، بينما خالد عبد الفتاح ظهير الأهلي تعرض للطرد بعد تلقي بطاقتين صفراوتين.

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وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "ننتظر تقرير حكم مباراة بيراميدز الأهلي من أجل إصدار العقوبات".

وتابع "سيتم الإعلان عن العقوبة فورا وسيكون ذلك قبل مباراتي يوم الجمعة".

ويلعب الأهلي أمام المصري في تمام التاسعة من مساء الجمعة المقبل، بينما يواجه بيراميدز فريق الزمالك في نفس التوقيت.

وأدار الألماني فيليكس تسفاير مباراة بيراميدز ضد الأهلي والتي شهدت 11 بطاقة صفراء وطردين.

واقترب الأهلي خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري المصري لموسم 2023-2024 بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.

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