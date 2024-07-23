أولمبياد باريس - منتخب اليد يختتم ودياته بالفوز على اليابان

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الياباني في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وانتصر الفراعنة بنتيجة 32-26 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

مواجهة اليابان كانت الودية الأخيرة قبل بداية مشوار منتخب مصر في الأولمبياد بملاقاة المجر يوم السبت.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي.

ضمت قائمة لاعبي منتخب كرة اليد 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (سبورتنج لشبونة).

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

الدائرة

إبرهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

الاحتياطي

محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)

أكرم يسري (الزمالك)

خالد وليد (بيشيكتاش التركي)