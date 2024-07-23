طاقم تحكيم نسائي لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد جمهورية الدومينيكان

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي - العراق

يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى في أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة طاقم تحكيم نسائي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مباراته الأولى ضد جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء.

ووقع اختيار لجنة الحكام الخاصة بمسابقة كرة القدم في الأولمبياد على طاقم تحكيم نسائي.

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ويتكون الطاقم التحكيمي من:

حكمة ساحة: اليابانية يوشيمي ياماشيتا

المساعدة الأولى: اليابانية ماكوتو بوزونو

المساعدة الثانية: اليابانية ناعومي تيشيروجي

الحكمة الرابعة: الجامايكية أوديت هاميلتون

وضم روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الثنائي محمد النني وزيزو ضمن اللاعبين فوق سن (23 سنة) في قائمة الفراعنة.

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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