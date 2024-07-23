أنشيلوتي: مسؤوليتي هي إيجاد مركز لـ مبابي

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أن مسؤوليته هي إيجاد مركز لـ كيليان مبابي المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت العديد من علامات الاستفهام حول المركز الذي سيشغله المهاجم الفرنسي في تشكيل المدرب الإيطالي.

وقال أنشيلوتي خلال مهرجان جيفوني: "مسؤوليتي هي إيجاد مكان لمبابي، سنجد له مركزا وسنقحمه فيه".

ويلعب مبابي دائما في مركز الجناح الأيسر حيث يتواجد فينيسيوس جونيور الذي يتتألق بشدة في المواسم السابقة مع الملكي.

وظهر الجناح البرازيلي في الموسم الماضي بأفضل مستوى له ومرشح من قبل الكثيرين بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

متى يلعب مبابي؟

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن مبابي سيكون جاهزا للعب في كأس السوبر الأوروبي.

كما كشفت موعد انضمام كيليان مبابي لتدريبات فريقه الجديد ريال مدريد، فمن المنتظر أن ينضم مبابي لتدريبات ريال مدريد يوم 7 أغسطس المقبل.

أي قبل أسبوع من لقاء السوبر الأوروبي ضد أتالانتا يوم 14 أغسطس.

وبذلك لن يشارك كيليان في جولة الفريق بالولايات المتحدة، لكنه سينضم للتدريبات عقب نهايتها.

مبابي ودع بطولة يورو 2024 من نصف النهائي وبدأ اجازته التي تخللها تقديمه لجماهير ريال مدريد يوم الثلاثاء.

حفل تقديم مبابي كلاعب في صفوف ريال مدريد كان مدهشا وحظى باهتمام الجميع.

مبابي .. Uno, dos, tres .. Hala Madrid#هلا_مدريد#أبوظبي_الرياضية 1 حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/9jFwXZWZvt — ADSportsTV (@ADSportsTV) July 16, 2024

إلى ذلك، أعلن ريال مدريد الرقم الذي سيرتديه لاعبه الجديد كيليان مبابي.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 مع ريال مدريد في الموسم المقبل وهو الرقم السابق لكريم بنزيمة آخر من ارتداه في الفريق.

وانضم مبابي لريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ووقع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاما مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم.

وكان مبابي قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 والذي خرج فيها فريقه من دور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مبابي هدف وحيد خلال البطولة مع صناعة هدفين آخرين.