شرط غريب في انتقال جرينوود إلى مارسيليا بسبب خيتافي

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

أتم ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد انتقاله بشكل دائم إلى مارسيليا قبل عدة أيام بعد فترة إعارة قضاها رفقة خيتافي الموسم الماضي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن خيتافي اتفق مع يونايتد وقت الاتفاق على ضم اللاعب الإنجليزي معارا أن يحصل على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وبناء عليه فإن خيتافي سيحصل على 5 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقال جرينوود إلى مارسيليا.

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والأمر لن يتوقف هنا بل أن خيتافي سيحصل على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وكان يونايتد اتفق مع مارسيليا على الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع جرينوود مستقبلا لأي ناد آخر.

وانضم جرينوود إلى مارسيليا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني الصيف الجاري.

جرينوود مانشستر يونايتد مارسيليا خيتافي
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