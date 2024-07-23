شرط غريب في انتقال جرينوود إلى مارسيليا بسبب خيتافي
الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 16:17
كتب : FilGoal
أتم ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد انتقاله بشكل دائم إلى مارسيليا قبل عدة أيام بعد فترة إعارة قضاها رفقة خيتافي الموسم الماضي.
ماسون جرينوود
النادي : أولمبيك مارسيليا
وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن خيتافي اتفق مع يونايتد وقت الاتفاق على ضم اللاعب الإنجليزي معارا أن يحصل على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.
وبناء عليه فإن خيتافي سيحصل على 5 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقال جرينوود إلى مارسيليا.
والأمر لن يتوقف هنا بل أن خيتافي سيحصل على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.
وكان يونايتد اتفق مع مارسيليا على الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع جرينوود مستقبلا لأي ناد آخر.
وانضم جرينوود إلى مارسيليا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني الصيف الجاري.
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