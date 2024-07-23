أثليتك: ديابي يخضع للكشف الطبي مع اتحاد جدة

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن موسى ديابي لاعب أستون فيلا وصل إلى السعودية من أجل الخضوع للكشف الطبي مع اتحاد جدة.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي مساء الثلاثاء.

ويوقع ديابي على عقد يربطه بالنمور لمدة 5 سنوات.

وأضاف التقرير أن أستون فيلا سيحصل على 59 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب للنادي السعودي.

وسيصبح ديابي ثالث أغلى صفقات الدوري السعودي بعد كل من نيمار للهلال مقابل 90 مليون يورو، وأوتافيو للنصر مقابل 60 مليون يورو.

وكان ديابي قد انتقل إلى أستون فيلا بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وخاص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 54 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي في كافة البطولات، وسجَّل خلالها 10 أهداف، وصنع 9.

وتعاقد أستون فيلا مع ديابي من باير ليفركوزن في صيف 2023 مقابل 55 مليون يورو أيضا.

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