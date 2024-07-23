صلاح على رأس قائمة ليفربول للمعسكر التحضيري في أمريكا

أعلن نادي ليفربول قائمة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض فترة التحضيرات للموسم الجديد.

ويأتي المصري محمد صلاح على رأس القائمة.

وتضم القائمة العديد من اللاعبين الصغار بسبب عدم عودة بعض اللاعبين من الإجازة عقب بطولة يورو 2024.

وجاءت القائمة كالتالي:

واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – محمد صلاح – كرتيس جونز – هارفي إليوت – كونستانتينوس تسيميكاس – أندرو روبرتسون – فابيو كارفاليو – ستيفان بايشيتيتش – شامبرس – بيتالوجا – ناثانيال فيليبس – جوردون – دواك – مكونيل – جاروس – كوامين كيلير – بيك – نالو – كوماس – فان دين بيرج – جارل كوانسا – مورتون – كونور برادلي – بلير – ستيفينسون – ديفيس – نيوني

Our initial 28-man travelling squad for the Reds’ pre-season tour of the US 🇺🇸 pic.twitter.com/37as3Pjaoq — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2024

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول كل من ريال بيتيس وإشبيلية وديا في أمريكا.

وتأتي مباراة ريال بيتيس يوم السبت المقبل، بينما لقاء إشبيلية يوم 11 أغسطس.