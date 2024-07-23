صلاح على رأس قائمة ليفربول للمعسكر التحضيري في أمريكا
الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 15:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول قائمة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض فترة التحضيرات للموسم الجديد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويأتي المصري محمد صلاح على رأس القائمة.
وتضم القائمة العديد من اللاعبين الصغار بسبب عدم عودة بعض اللاعبين من الإجازة عقب بطولة يورو 2024.
وجاءت القائمة كالتالي:
واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – محمد صلاح – كرتيس جونز – هارفي إليوت – كونستانتينوس تسيميكاس – أندرو روبرتسون – فابيو كارفاليو – ستيفان بايشيتيتش – شامبرس – بيتالوجا – ناثانيال فيليبس – جوردون – دواك – مكونيل – جاروس – كوامين كيلير – بيك – نالو – كوماس – فان دين بيرج – جارل كوانسا – مورتون – كونور برادلي – بلير – ستيفينسون – ديفيس – نيوني
Our initial 28-man travelling squad for the Reds’ pre-season tour of the US 🇺🇸 pic.twitter.com/37as3Pjaoq— Liverpool FC (@LFC) July 23, 2024
ومن المقرر أن يلاقي ليفربول كل من ريال بيتيس وإشبيلية وديا في أمريكا.
وتأتي مباراة ريال بيتيس يوم السبت المقبل، بينما لقاء إشبيلية يوم 11 أغسطس.