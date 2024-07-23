صلاح على رأس قائمة ليفربول للمعسكر التحضيري في أمريكا

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول قائمة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض فترة التحضيرات للموسم الجديد.

ويأتي المصري محمد صلاح على رأس القائمة.

وتضم القائمة العديد من اللاعبين الصغار بسبب عدم عودة بعض اللاعبين من الإجازة عقب بطولة يورو 2024.

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وجاءت القائمة كالتالي:

واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – محمد صلاح – كرتيس جونز – هارفي إليوت – كونستانتينوس تسيميكاس – أندرو روبرتسون – فابيو كارفاليو – ستيفان بايشيتيتش – شامبرس – بيتالوجا – ناثانيال فيليبس – جوردون – دواك – مكونيل – جاروس – كوامين كيلير – بيك – نالو – كوماس – فان دين بيرج – جارل كوانسا – مورتون – كونور برادلي – بلير – ستيفينسون – ديفيس – نيوني

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول كل من ريال بيتيس وإشبيلية وديا في أمريكا.

وتأتي مباراة ريال بيتيس يوم السبت المقبل، بينما لقاء إشبيلية يوم 11 أغسطس.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول ريال بيتيس إشبيلية
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