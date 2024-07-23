ريال مدريد يشكو تيباس والمحكمة الرياضية تبدأ التحقيقات

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

قضت المحكمة الإدارية الرياضية بفتح تحقيقات مع خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية بعد شكوى ريال مدريد.

وذكر موقع ريليفو أن تأييد المحكمة لشكوى ريال مدريد بسبب الدعوة بشكل عاجل للرابطة في وقت غير قانوني في مسألة استثمار صندوق CVC في الدوري الإسباني.

ووفقا للموقع فإن القانون يقضي بأن تتم دعوة الأندية من قبل نائب رئيس رابطة الأندية الإسبانية وليس من تيباس الذي يترأسها.

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ويأتي الأمر الآخر وهو أن الدعوة بشكل عاجل للأندية والتصويت يجب أن تكون خلال 10 أيام وليست 8 كما حدث.

وسيتعين على تيباس الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات إذ أشارت المحكمة أن ذلك "خطير للغاية".

ومن الممكن أن تصل العقوبة على تيباس بالاستبعاد في حال لم يقدم دلائل برائته.

وحاول ريال مدريد منع استثمار صندوق CVC في المحاكم العادية ثلاث مرات دون جدوى في السابق حتى قدمت شكوته إلى المحكمة الإدارية الرياضية.

ولم يكن القرار الأول للمحكمة الرياضية بخصوص الكرة الإسبانية، ففي الأسبوع الماضي قضت بإيقاف بيدرو روشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وجاء قرار المحكمة الإدارية الرياضية بإيقاف روشا لمدة عامين بسبب الإقالة التعسفية لأندريو كامبس الأمين العام للاتحاد، وبالتالي لن يتمكن من الترشح في الانتخابات المقبلة في شهر سبتمبر القادم.

وكذلك تم فرض غرامة قدرها 16 ألف يورو على روشا.

ريال مدريد خافيير تيباس فلورنتينو بيريز الدوري الإسباني
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