محمود فتح الله: هذا سبب سقوط بيراميدز وقت حسم الدوري.. وتدخل الشيبي غير مقبول

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

محمود فتح الله - المدرب العام لفريق بيراميدز

يؤمن محمود فتح الله المدرب العام السابق لبيراميدز أن الأخطاء هي سبب سقوط ناديه في المراحل الحاسمة من الدوري ما يجعله لا يتوج باللقب.

وهُزم بيراميدز من الأهلي مساء أمس الإثنين بهدف دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وتحدث فتح الله عبر قناة "إم بي سي مصر 2" قائلا: "في كل موسم تصبح قائمة بيراميدز أقوى وهذا شيء يُحسب للنادي وإدارته".

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واستدرك "لكن كي تتوج بلقب على حساب الأهلي والزمالك يجب أن تحظى بموسم بلا أخطاء وتقدم 100% من مجهودك".

وواصل فتح الله "كي تنافس أندية كبيرة لها تاريخ أكثر من 100 سنة ومعها بطولات وظهير جماهيري وإعلامي قوي فيجب أن تعوض ذلك الأمر لأنك كبيراميدز لا تملك كليهما".

وأوضح "سأتحدث عن الأهلي لأنه هو من كان في المنافسة، لو الأهلي يقدم في موسمه مجهودا بنسبة 90% أنت كبيراميدز يجب أن تقدم 100 أو 110% في مجهودك".

وبرر "لأنك لو قدم نفس مجهود الأهلي فهو من سينتصر في النهاية وهذا حدث في مباراتي الفريقين في الموسم الجاري".

وتابع المدرب العام السابق لبيراميدز "قائمة الأهلي وبيراميدز متقاربة لكن بيراميدز فرط في الدوري رغم تصدره للترتيب لأشهر وأن مصيره كان في يده".

وعن تدخل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على حسين الشحات قال: "لم أحب تلك اللقطة فهي صعبة، لا أريد أن أقول إنها واردة كي لا تصبح طبيعية".

وواصل "الشيبي يمر بضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة وأرى أن مدرب بيراميدز زاد من تلك الضغوط بإشراكه".

وأتم فتح الله حديثه "التدخل كان صعبا نظرا للضغوط لكنه غير مقبول".

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