رومانو: أتليتكو يقترب من تفعيل الشرط الجزائي لهداف الدوري الإسباني

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

دوفبيك

اقترب نادي أتليتكو مدريد من تفعيل الشرط الجزائي الخاص في عقد أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق دوفبيك بشدة مع فريقه الإسباني في الموسم الماضي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن روخيبلانكوس اقترب من تفعيل الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأوكراني.

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وذكر رومانو أن الشرط الجزائي يبلغ 40 مليون يورو.

ويدرس أتليتكو مدريد الصيغة لدفع مبلغ الشرط الجزائي، لكت توصل لاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما وفقا لرومانو.

وتعاقد جيرونا مع دوفبيك قادما من دنيبرو في صيف العام الماضي مقابل 7.7 مليون يورو.

وحصل دوفبيك على جائزة هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

وخلال مسيرته الكروية فتوج دوفبيك ببطولة الدوري الدنماركي مرتين والسوبر الدنماركي مع ميتشيلاند.

فاز ببطولة السوبر الدنماركي مرة أخرى مع سونديرجيسكي.

ولعب في الدوري المولدوفي رفقة زاريا بالتي وحصل بطولة الكأس.

وحصد جائزة الهداف الأوكراني مرتين من قبل في موسم 2021-2022 برصيد 14 هدفا، والمرة الثانية موسم 2022-2023 وسجل 24 هدفا.

أرتيم دوفبيك الدوري الإسباني أتليتكو مدريد جيرونا
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