المدير الإداري لـ بيراميدز: نحن أبطال لأننا ننافس.. يهجاموننا لبحثنا عن حقوقنا

شن أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز هجوما لاذعا على مسؤولي الكرة المصرية في اتحاد الكرة ورابطة الأندية عقب الهزيمة من الأهلي مساء أمس الإثنين بهدف دون رد.

وهُزم بيراميدز من الأهلي في ملعب الدفاع الجوي في لقاء الجولة 31 من الدوري.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "والله أبطال إن احنا بننافس".

وواصل "العب من غير الشيبى ده موقوف حاضر، العب من غير رمضان صبحي وهو في أعلى فورمة وكان رايح منتخب بحجة منشطات وهمية حاضر".

وأكمل المدير الإداري لبيراميدز حديثه "إبراهيم عادل واحد من أحسن اللاعيبة في مصر هيلعب معاك وبعدها يسافر، لا معلش ده مصاب يوم 12 ويلعب مع المنتخب 14 سبحان الله مع إن حقي إنه ميروحش خالص، بس برضه حاضر".

وأردف "أكتر حاجة مضحكانى فى موضوع إبراهيم عادل تصريحات عضو مجلس الجبلاية إن اتفاق لعب إبراهيم عادل اللي هو حقي أصلا وممكن ما يسافرش عادي بقرار مني كان بعلم المنافس طب هو ماله بالموضوع أصلا".

وأكمل "إعادة شوط سموحة مع إن اللائحة واضحة وبتقول المباراة تحتسب لبيراميدز بس برضه تاني حاضر".

وتابع أحمد زاهر منشوره "أول فريق يلعب بعد التوقف الدولى بيومين مع إن عنده نص الفريق مع المنتخبات في مخالفة صريحة للائحة حاضر".

وأضاف "أنت لازم تلعب الساعة 4 وبعدها 5 ونص في عز الحر مع إني بنافس ، بس المنافس يلعب عادي بالليل حاضر"

وواصل "معلش أصل حكم مباراة المقاولون المفروض ميحكمش كارت معاهم لوقت اللزوم نطلعه".

وأتم "ظلم واضح من حكام مباراتين الدوري ويقولك الدوري ذهب لمن يستحق، ناس في الرابطة واتحاد الكرة طلعوا يهاجموا النادي لمجرد إنه بيدور على حقوقه وتقولي منافسة إحنا أبطال والله".

وغاب رمضان صبحي عن بيراميدز لعدة أشهر بسبب اتهامه بتعاطي المنشطات.

فيما غاب إبراهيم عادل عن مباراتي الأهلي بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

واضطر بيراميدز لخوض الشوط الثاني من مباراته ضد سموحة بعد أيام من اللقاء الأول الذي تم إيقافه بسبب حريق نشب في استاد الإسكندرية.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري بـ68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، فيما يأتي الأهلي خلفه بـ66 نقطة من 26 لقاء.

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