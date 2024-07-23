قائد الهلال يقترب من مزاملة حجازي في نيوم

كشفت جريدة الشرق الأوسط عن اقتراب نادي نيوم من إبرام أغلى صفقة في تاريخ دوري القسم الثاني بالسعودية بتعاقده مع سلمان الفرج قائد فريق الهلال السابق.

سلمان الفرج النادي : لاعب حر الهلال

وأوضح التقرير أن النادي اتفق مع الفرج على التعاقد معه لمدة عامين.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على العقود النهائية.

ويستعد اللاعب للخضوع للكشف الطبي قريبا.

ودخل قائد الأزرق خلال الأيام الماضية في مفاوضات مع عدة أندية من بينها أهلي جدة والشباب ونيوم الذي يعد الأقرب في سباق التعاقد معه.

وودع بطل الدوري قائده التاريخي سلمان الفرج بعد إعلانه، 1 يوليو الجاري، نهاية مشواره مع الفريق.

وسطر الفرج مسيرة تاريخية خالدة، وزاخرة بالإنجازات مع نادي الهلال الذي تدرج في فئاته السنية قبل أكثر من 17 عامًا.

وكان سلمان في 2008، ضمن فئات الهلال السنية قبل أن يوصي الروماني كوزمين أولاريو مدرب الزعيم حينها، بتصعيد الفرج إلى الفريق الأول، بعد رحلة قصيرة في الفئات العمرية للنادي لم تستمر طويلًا، بسبب الموهبة الكبيرة التي يملكها، وليصبح بعدها أحد الركائز الأساسية في الكتيبة الزرقاء.

ويعد صاحب الـ 34 عامًا أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج برفقة الهلال بثمانية ألقاب دوري، مواسم 2009ـ10، 2010ـ11، 2016ـ17، 2017ـ18، 2019ـ20، 2020ـ21، 2021ـ22، 2023ـ24، متجاوزًا رقم محمد الشلهوب، قائده السابق في الهلال، بخمسة ألقاب في دوري المحترفين.

كما حقق أكثر من 20 بطولة خلال مسيرته مع الهلال، ولعب عددًا لا بأس به من المباريات الدولية مع المنتخب السعودي، الذي شارك معه في نسختين من بطولة كأس العالم.

من جهته، عزز نادي نيوم صفوفه بصفقات مميزة، حيث نجح في استقطاب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة وزميله البرازيلي رومارينيو.

بالإضافة إلى الغيني الاستوائي ألفا سيميدو قادماً من الطائي، والسنغالي مباي دياني، وإسلام هوساوي قادماً من الوحدة، وعبد الملك العييري قادماً من التعاون.

فضلا عن حارس المرمى مصطفى ملائكة، وسامي الخلف قادماً من الفيحاء، وعباس الحسن قادماً من الفتح، وكذلك اللاعبين فهد الحربي ورياض شراحيلي.

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