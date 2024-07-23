مران الأهلي – الظهور الأول لـ يوسف أيمن.. وتدريبات استشفائية بعد مواجهة بيراميدز

ظهر يوسف أيمن لاعب الأهلي الجديد في التدريبات عقب التعاقد معه على سبيل الإعارة من نادي الدحيل القطري.

وبدأ أيمن مدافع الفريق في أداء تدريبات الجري منفردا وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني للاعب.

وواصل الفريق التدريبات على ملعب مختار التتش دون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد الإثنين الماضي.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقية اللاعبين في مران بدني وفني متنوع شهد في نهايته تقسيمة مصغرة بين ثلاث مجموعات.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحرص المدير الفني على الاجتماع بالجهاز المعاون في حضور خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران وذلك لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

اقترب الأهلي خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري المصري لموسم 2023-2024 بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.