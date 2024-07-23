فيفا يرد على اتهام منظمة الدوريات الأوروبية بتدمير صحة اللاعبين

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 13:40

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منظمة الدوريات الأوروبية بسبب تدمير صحة اللاعبين.

وتقدم الدوري الإنجليزي رفقة منظمة الدوريات الأوروبية بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد فيفا بسبب حدوث انتهاكات لقانون المنافسة والمخاطرة بصحة اللاعبين.

وتتواجد أجندة دولية خلال الموسم الكروي تقضي بلعب المنتخبات مباريات ودية أو رسمية.

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وجاء رد فيفا كالتالي:

تمت الموافقة على التقويم الحالي بالإجماع من قبل مجلس فيفا، الذي يتكون من ممثلين من جميع القارات، بما في ذلك أوروبا بعد مشاورات شاملة.

إن تقويم فيفا هو الأداة الوحيدة التي تضمن استمرار كرة القدم الدولية في البقاء والتعايش والازدهار إلى جانب كرة القدم المحلية والقارية.

بعض الدوريات في أوروبا تتصرف وفقا لمصالح تجارية ذاتية، ونفاق، ودون مراعاة لأي شخص آخر في العالم.

من الواضح أن هذه الدوريات تفضل جدولا مليئا بالمباريات الودية والجولات الصيفية، والتي غالبا ما تنطوي على سفر عالمي مكثف.

وفي المقابل، يتعين على فيفا أن يعمل على حماية المصالح الشاملة لكرة القدم العالمية، بما في ذلك حماية اللاعبين، في كل مكان وعلى كافة مستويات اللعبة.

فيفا الدوريات الأوروربية الدوري الإنجليزي
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