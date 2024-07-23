أرتيتا: لا أستطيع الحديث عن مفاوضات كالافيوري ولكن

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال أنه لا يستطيع إعطاء أي تحديثات بشأن المفاوضات مع ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقترب اللاعب الإيطالي من الانتقال إلى أرسنال حسب التقارير الإخبارية.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلها موقع فوتبول لندن: "لا أستطيع إعطاء تحديثات عن المفاوضات، لكن من الواضح للجميع أننا نريد تطوير مراكز معينة".

أخبار متعلقة:
ريليفو: برشلونة يخبر نيكو ويليامز بموعد دفعه الشرط الجزائي غياب ميسي وسواريز عن مباراة كل النجوم جوارديولا يعلنها: دي بروين لن يغادر مانشستر سيتي جيرارد يطلب ضم سيكو فوفانا

وأنهى حديثه قائلا: "إصابة تاكيهيرو تومياسو لا تصدق، لكن اللاعب يعمل بقوة بعدما تعرض لحادث في التدريبات".

خطوة تقرب كالافيوري

لم يتم استدعاء كالافيوري لمعسكر بولونيا التدريبي، في إشارة لقرب حسم الصفقة.

وبات أرسنال قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق مع نادي بولونيا الإيطالي لضم مدافعه كالافيوري خلال الصيف الجاري.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة سكاي سبورت إيطاليا في وقت سابق أن أرسنال اقترب من التوصل لاتفاق مع بولونيا لضم المدافع الإيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وأوضح دي مارزيو انه سيتم في الأيام المقبلة مناقشة الحوافز ونسبة إعادة البيع.

وسبق وأوضح فابريزيو رومانو في شبكة سكاي سبورت إيطاليا توصل أرسنال لاتفاق مع كالافيوري على تفاصيل التعاقد الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2029.

وأشار رومانو إلى أن نادي بازل الذي لعب له كالافيوري من قبل لديه الحق في الحصول على 50% من أي بيع مستقبلي للاعب من قبل بولونيا.

ويفعل البند في حال بيع كالافيوري بمقابل أكثر من 4 ملايين ونصف يورو.

وبدأ كالافيوري مسيرته الكروية في فريق روما وقرر جوزيه مورينيو مدرب الذئاب تصعيده من الناشئين وإشراكه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد بدأ مسيرته في مركز الظهير الأيسر.

وقرر هيكو فوجل مدرب بازل إشراكه في مركز قلب الدفاع وبالتالي هو أول من غير مركزه.

وثبته تياجو موتا مدربه في بولونيا في ذلك المركز ووصل لأفضل مستوى له في الموسم المنقضي الأمر الذي لفت الأنظار في بطولة يورو 2024 وجعل عدة اندية تتسابق للتعاقد معه.

أرسنال بولونيا الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي ريكاردو كالافيوري
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: هوملز أوقف مفاوضاته مع بولونيا من أجل ريال مدريد تقرير: فشل مفاوضات باريس مع نابولي لضم أوسيمين تقرير: مانشستر سيتي مهتم بضم دوناروما في حالة واحدة ذا أثليتك: سان جيرمان ينافس برشلونة لضم نيكو ويليامز أنشيلوتي: مسؤوليتي هي إيجاد مركز لـ مبابي شرط غريب في انتقال جرينوود إلى مارسيليا بسبب خيتافي صلاح على رأس قائمة ليفربول للمعسكر التحضيري في أمريكا ريال مدريد يشكو تيباس والمحكمة الرياضية تبدأ التحقيقات
أخر الأخبار
تقرير: المحمدي ينهي أزمة حراسة المرمى في الوداد 2 دقيقة | الوطن العربي
لا جازيتا ديلو سبورت: هوملز أوقف مفاوضاته مع بولونيا من أجل ريال مدريد 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحديد زوايا التصوير لتجنب الخداع.. نتائج اجتماع الحكام مع مخرجي التليفزيون المصري 7 دقيقة | الدوري المصري
بعد الفوز على بيراميدز.. رسالة من الخطيب لجماهير الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: فشل مفاوضات باريس مع نابولي لضم أوسيمين 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: أوسيمين قرر الرحيل عن نابولي.. ولوكاكو ينتظر 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
الراية القطري: أوناحي على بعد خطوة من السد 51 دقيقة | الوطن العربي
منافس مصر - كوبارسي: لم أتخيل التواجد في الأولمبياد قبل عام ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية