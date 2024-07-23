ريليفو: برشلونة يخبر نيكو ويليامز بموعد دفعه الشرط الجزائي

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 12:47

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - إنجلترا

أخبر نادي برشلونة، نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو بموعد دفع شرط الجزائي مع ناديه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط الجناح الإسباني كثيرا بالانتقال إلى النادي الكتالوني بعد تألقه خلال الموسم الماضي وأيضا رفقة منتخب إسبانيا في يورو 2024.

وحسب موقع ريليفو فإن النادي الكتالوني أخبر ويليامز بأنه سيدفع الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو في منتصف شهر أغسطس.

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وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن برشلونة يثق في الحصول على الضوء الأخضر من ويليامز للاتفاق على عقده.

وذكر رومانو أن النادي الكتالوني أقنع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بمشروعه.

تأكيد لابورتا

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة لراديو كتالونيا من قبل: "أنا أحب ويليامز كثيرا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

وأضاف "أنها نتيجة العمل الذي تم إنجازه طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه النقطة، لذلك يمكننا بالطبع أن نحقق توقيعا بهذا المستوى".

وأكمل "نعمل على تأكيد التعافي الاقتصادي للنادي وهناك سلسلة من العمليات التي عملنا عليها وسنتمكن من الإعلان عنها قريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "من المريح جدا أن نتمكن من إنهاء هذه العملية التي استغرقت ثلاث سنوات وآمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية اقتصاديا".

واعترف لامين جمال لاعب برشلونة وزميل ويليامز في إسبانيا أنه يتمنى أن يضمه في الفريق الكتالوني بسبب مستواه المميز.

وسجل ويليامز هدفا في مباراة فوز إسبانيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة يورو 2024.

وشارك ويليامز مع بلباو 39 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

ويلعب شقيقه الأكبر إنياكي ويليامز مع منتخب غانا ولعب كأس الأمم الإفريقية الماضية وواجه منتخب مصر.

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