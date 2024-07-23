غياب ميسي وسواريز عن مباراة كل النجوم

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 12:41

كتب : FilGoal

ميسي وسواريز مع إنتر ميامي بكونكاكاف

سيغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وزميله الأوروجوياني لويس سواريز عن مباراة كل النجوم بالدوري الأمريكي.

وأفاد نادي إنتر ميامي في بيان: "سيغيب ميسي عن مباراة كل النجوم بسبب إصابة في الكاحل".

وأضاف البيان "بينما سيغيب لويس سواريز عن المباراة نفسها بسبب آلام في الركبة".

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وذكر النادي أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيهما من الإصابة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء، بين فريق كل نجوم الدوري الأمريكي ضد فريق من نجوم الدوري المكسيكي.

ويشارك فيها من جانب إنتر ميامي كل من سيرجيو بوسكيتش وخوردي ألبا.

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قبل أيام، أوضح نادي إنتر ميامي مستجدات إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لحقت به في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

ورفع ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بنسخة 2024 على حساب كولومبيا.

وأفاد إنتر ميامي في بيان: "بعد التقييم الطبي تبين أن ميسي يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن.

وأضاف البيان "سيتم تحديد مدى جاهزية ليونيل حسب وتيرة تعافيه من الإصابة".

ميسي خرج من الملعب باكيا بسبب الإصابة في قدمه، وتابع باقي المباراة من على مقاعد البدلاء قبل رفع الكأس.

وكان البرغوث قد أكد أنه لا يعاني من إصابة قوية، متمنيا عودته إلى الملاعب قريبا، وذلك بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على كل رسائل الدعم. أنا بخير والحمد لله، وأتمنى أن أعود إلى الملعب قريبًا مجددًا مستمتعًا بما أحب القيام به أكثر من أي شيء".

وأضاف "أنا سعيد للغاية، خاصة لأننا حققنا هدفنا وهو التتويج باللقب، وجعلنا أنخل دي ماريا يغادر وهو بطل".

وتابع "شكرًا لكل من دعمنا، هذا المنتخب الأرجنتيني لديه الكثير من الحاضر والكثير من المستقبل أيضا".

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

ليونيل ميسي لويس سواريز إنتر ميامي
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