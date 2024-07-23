جيرارد يطلب ضم سيكو فوفانا

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق طلب التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومثَّل الإيفواري، الذي حصد مع منتخب بلاده كأس أمم إفريقيا 2023، الفريقَ على سبيل الإعارة، من منتصف الموسم الماضي حتى نهايته.

قبل أن يعود فوفانا إلى النصر، ويلتحق بمعسكر البرتغال استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يرفض التعليق على إمكانية تدريب إنجلترا الشحات يشكر أبو علي وباقي زملائه على ما حدث أثناء لقطة المشادة ضد بيراميدز نادي اتحاد جدة يوجه رسالة مؤثرة لحمد الله بعد رحيله التجربة الثالثة.. الشباب يعلن التعاقد مع حمد الله

وأوضح التقرير أن فوفانا، يلقى اهتمامًا من الأخدود، ونادٍ آخرَ في الدوري السعودي لاستعارته أيضًا في الموسم الجديد، والاستفادة من خدماته، خاصَّةً في ظل رغبةٍ من النصر بعدم استمراره، وإعارته مجدَّدًا، أو بيع عقده.

ولم يستبعد التقرير بيع عقد فوفانا إلى أندية خارج الدوري السعودي حال وصول عرض مناسب للنصر.

وبلغ مجموع دقائق اللاعب مع الاتفاق 1106، لعبها في 14 مباراةً، وسجل له هدفين، وصنع مثلهما، وتلقَّى بطاقتين صفراوين.

يشار إلى أن عقد فوفانا مع النصر ينتهي في صيف 2026.

سيكو فوفانا النصر الاتفاق ستيفن جيرارد
نرشح لكم
تقرير: المحمدي ينهي أزمة حراسة المرمى في الوداد لا جازيتا ديلو سبورت: هوملز أوقف مفاوضاته مع بولونيا من أجل ريال مدريد تقرير: فشل مفاوضات باريس مع نابولي لضم أوسيمين ذا أثليتك: أوسيمين قرر الرحيل عن نابولي.. ولوكاكو ينتظر الراية القطري: أوناحي على بعد خطوة من السد تقرير: مانشستر سيتي مهتم بضم دوناروما في حالة واحدة ذا أثليتك: سان جيرمان ينافس برشلونة لضم نيكو ويليامز أثليتك: ديابي يخضع للكشف الطبي مع اتحاد جدة
أخر الأخبار
خدمة في الجول - الأهلي والمصري والزمالك وبيراميدز.. طرح تذاكر مؤجلتي الجولة 18 21 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: المحمدي ينهي أزمة حراسة المرمى في الوداد 25 دقيقة | الوطن العربي
لا جازيتا ديلو سبورت: هوملز أوقف مفاوضاته مع بولونيا من أجل ريال مدريد 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحديد زوايا التصوير لتجنب الخداع.. نتائج اجتماع الحكام مع مخرجي التليفزيون المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
بعد الفوز على بيراميدز.. رسالة من الخطيب لجماهير الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: فشل مفاوضات باريس مع نابولي لضم أوسيمين 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: أوسيمين قرر الرحيل عن نابولي.. ولوكاكو ينتظر 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
الراية القطري: أوناحي على بعد خطوة من السد ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية