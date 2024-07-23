جيرارد يطلب ضم سيكو فوفانا

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق طلب التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومثَّل الإيفواري، الذي حصد مع منتخب بلاده كأس أمم إفريقيا 2023، الفريقَ على سبيل الإعارة، من منتصف الموسم الماضي حتى نهايته.

قبل أن يعود فوفانا إلى النصر، ويلتحق بمعسكر البرتغال استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن فوفانا، يلقى اهتمامًا من الأخدود، ونادٍ آخرَ في الدوري السعودي لاستعارته أيضًا في الموسم الجديد، والاستفادة من خدماته، خاصَّةً في ظل رغبةٍ من النصر بعدم استمراره، وإعارته مجدَّدًا، أو بيع عقده.

ولم يستبعد التقرير بيع عقد فوفانا إلى أندية خارج الدوري السعودي حال وصول عرض مناسب للنصر.

وبلغ مجموع دقائق اللاعب مع الاتفاق 1106، لعبها في 14 مباراةً، وسجل له هدفين، وصنع مثلهما، وتلقَّى بطاقتين صفراوين.

يشار إلى أن عقد فوفانا مع النصر ينتهي في صيف 2026.

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