جوارديولا يرفض التعليق على إمكانية تدريب إنجلترا

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

جوارديولا

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التعليق على إمكانية تدريبه منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة خلفا لـ جاريث ساوثجيت.

وأعلن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ترك منصبه يوم الثلاثاء رسميا عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أنا متحمس حقا للموسم الجديد، وأشعر بالسعادة هنا، لن أعلق على أمر تدريب منتخب إنجلترا احتراما لمانشستر سيتي".

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وينتهي عقد جوارديولا مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجديد.

وهُزم منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 الذي أقيم يوم الأحد الماضي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين بهدفين لهدف في النهائي.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان حول استقالة ساوثجيت: "بعد 102 مباراة وما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، جاريث ساوثجيت سيترك منصبه كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة".

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

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