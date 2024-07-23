الشحات يشكر أبو علي وباقي زملائه على ما حدث أثناء لقطة المشادة ضد بيراميدز

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

دخول محمد الشيبي القوي ضد حسين الشحات - بيراميدز ضد الأهلي

وجه حسين الشحات جناح الأهلي الشكر لزميله وسام أبو علي وباقي زملائه على ما فعلوه أثناء لقطة المشادة مع لاعبي بيراميدز خلال لقاء الفريقين.

واندلعت أزمة بين اللاعبين خلال مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوي من محمد الشيبي مدافع بيراميدز على ساق الشحات.

وعرض الشحات اللقطة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا: "شكرا أخي وسام أبو علي.. شكرا أخوتي الرجال".

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وحاول أبو علي حماية الشحات الذي كان على الأرض من هجوم لاعبي بيراميدز عليه.

وأوضح الشحات "الحمد لله أنا بخير.. شكرا جمهور الأهلي العظيم".

الأزمة بدأت في الدقيقة الـ 76 عندما تدخل محمد الشيبي بشكل قوي على قدم حسين الشحات ليحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

بعد الخطأ دخل بعض اللاعبين في مشادة بسبب الخطأ بين حسين الشحات وبعض لاعبي بيراميدز.

الحكم قرر العودة لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة حمراء مباشرة للشيبي بسبب الخطأ.

بعد البطاقة الحمراء حاول الشيبي الذهاب منفعلا لحسين الشحات ولكن تمكن لاعبي الفريقين من منعه من الذهاب نحوه في النهاية.

وبعد خروجه من الملعب أشار الشيبي بقميصه نحو المدرجات.

يذكر أن الشحات والشيبي دخلا في صراع قضائي بعدما قام الأول بصفع الثاني عقب مباراة الفريقين الموسم الماضي.

ونجح الأهلي في الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل سجله وسام أبو علي في الشوط الأول، ليقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري.

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