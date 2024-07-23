نادي اتحاد جدة يوجه رسالة مؤثرة لحمد الله بعد رحيله

وجه نادي اتحاد جدة رسالة مؤثرة للغاية للاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله الذي أتم انتقاله يوم الثلاثاء إلى فريق الشباب.

وأعلن نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء ضم المهاجم المغربي قادما من اتحاد جدة.

وكتب النادي رسالته لحمد الله عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

"إلى عبد الرزاق حمد الله.. مع التحية، كنت ظاهرة فريدة ظهرت في معقلنا وصنعت الفرح في قلوبنا".

"في كل تفاصيلك مع نادينا قصة جميلة عشناها ولن ننساها.. ستظل في الذكرى لاعبا سطا على قلوبنا بفنه.. فقد وضعت اسمك في قائمة النجوم الكبار الذين تركوا بصمة لن تمحى في تاريخ العميد".

"شكرا حمد الله على كل ما قدمته لنادينا.. وشكرا على اللحظات الجميلة التي عشناها معاك في المدرجات وخلف الشاشات".

"لن نقول لك الوداع ولكن نقول لك سوف نلتقي مجددا في مدرج الذهب الذي لن ينساك ولن تنساه".

وحسب التقارير الإخبارية فإن عقد المهاجم المغربي يمتد مع الشباب حتى 2027.

وتعتبر هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 33 عاما في الدوري السعودي، إذ مثل النصر قبل اتحاد جدة والآن الشباب.

ذكريات لن تنسى مع الساطي 💛🖤#شكراً_حمدالله pic.twitter.com/BqmPYrNZOD — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 23, 2024

لعب حمد الله مع الاتحاد 84 مباراة وتمكن من تسجيل 67 هدفا وصناعة 8 آخرين.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة الجزيرة السعودية في وقت سابق أن حمد الله كان قريبا من الانضمام إلى التعاون السعودي، لكن توقفت الأمور.

وكذلك رغب نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا للدوري السعودي في التعاقد مع الهداف المغربي.

ومن الدوري الإماراتي كان الشارقة أبرز المهتمين بكسب خدمات حمدالله بداية من الموسم المقبل، لكن الشباب حسم الصفقة لصالحه في النهاية.

وسبق لحمد الله اللعب بقميص النصر وسجل 112 هدفا خلال 108 مباراة.

ويحتل حمد الله المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بتسجيله 129 هدفا ويسبقه فقط ماجد عبد الله المتصدر بـ189 هدفا، وناصر الشمراني الوصيف بـ167 هدفا، وعمر السومة في المركز الثالث بـ144 هدفا.

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