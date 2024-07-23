التجربة الثالثة.. الشباب يعلن التعاقد مع حمد الله

أعلن نادي الشباب السعودي التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن عقد المهاجم المغربي يمتد مع الشباب حتى 2027.

وتعتبر هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 33 عاما في الدوري السعودي، إذ مثل النصر قبل اتحاد جدة والآن الشباب.

ولعب حمد الله مع الاتحاد 84 مباراة وتمكن من تسجيل 67 هدفا وصناعة 8 آخرين.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة الجزيرة السعودية في وقت سابق أن حمد الله كان قريبا من الانضمام إلى التعاون السعودي، لكن توقفت الأمور.

وكذلك رغب نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا للدوري السعودي في التعاقد مع الهداف المغربي.

ومن الدوري الإماراتي كان الشارقة أبرز المهتمين بكسب خدمات حمدالله بداية من الموسم المقبل، لكن الشباب حسم الصفقة لصالحه في النهاية.

وسبق لحمد الله اللعب بقميص النصر وسجل 112 هدفا خلال 108 مباراة.

ويحتل حمد الله المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بتسجيله 129 هدفا ويسبقه فقط ماجد عبد الله المتصدر بـ189 هدفا، وناصر الشمراني الوصيف بـ167 هدفا، وعمر السومة في المركز الثالث بـ144 هدفا.