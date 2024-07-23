التجربة الثالثة.. الشباب يعلن التعاقد مع حمد الله

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - اتحاد جدة

أعلن نادي الشباب السعودي التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن عقد المهاجم المغربي يمتد مع الشباب حتى 2027.

وتعتبر هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 33 عاما في الدوري السعودي، إذ مثل النصر قبل اتحاد جدة والآن الشباب.

أخبار متعلقة:
عاد مرة ثالثة.. أجيري يتولى تدريب المكسيك ويساعده ماركيز "لن ينتهي شغفي بكرة القدم".. خالد قمر يعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الدوري الليبي وتحديد منافس المصري المحتمل في الكونفدرالية مؤتمر كولر: نسبة تتويج الأهلي بالدوري 0%.. والبعض ينسى قوة المنافس

ولعب حمد الله مع الاتحاد 84 مباراة وتمكن من تسجيل 67 هدفا وصناعة 8 آخرين.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة الجزيرة السعودية في وقت سابق أن حمد الله كان قريبا من الانضمام إلى التعاون السعودي، لكن توقفت الأمور.

وكذلك رغب نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا للدوري السعودي في التعاقد مع الهداف المغربي.

ومن الدوري الإماراتي كان الشارقة أبرز المهتمين بكسب خدمات حمدالله بداية من الموسم المقبل، لكن الشباب حسم الصفقة لصالحه في النهاية.

وسبق لحمد الله اللعب بقميص النصر وسجل 112 هدفا خلال 108 مباراة.

ويحتل حمد الله المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بتسجيله 129 هدفا ويسبقه فقط ماجد عبد الله المتصدر بـ189 هدفا، وناصر الشمراني الوصيف بـ167 هدفا، وعمر السومة في المركز الثالث بـ144 هدفا.

عبد الرزاق حمد الله الدوري السعودي اتحاد جدة الشباب
نرشح لكم
نادي اتحاد جدة يوجه رسالة مؤثرة لحمد الله بعد رحيله رغم العروض السعودية.. مانشستر سيتي غير قلق بشأن استمرار دي بروين ثنائي هجوم البرازيل على رادار أهلي جدة رومانو: الاتفاق تم.. ديابي على أعتاب اتحاد جدة التعزيزات تتواصل.. اتحاد جدة يضم فقيهي من الهلال رسالة عاطفية من حجازي لجماهير اتحاد جدة نادي اتحاد جدة يوجه رسالة مؤثرة لأحمد حجازي ابتعد عن الشناوي؟ الرياضية: الوحدة السعودي يتعاقد مع حارس
أخر الأخبار
"لم ينته الأمر".. رسالة محمد عبد المنعم بعد فوز الأهلي على بيراميدز 20 دقيقة | الدوري المصري
بسبب هتافات جبل طارق.. موراتا ورودري مهددان بالعقاب من يويفا 26 دقيقة | ألمانيا 2024
سانشيز يعود إلى قطر من بوابة السد 30 دقيقة | الوطن العربي
خدمة في الجول - الأهلي والمصري والزمالك وبيراميدز.. طرح تذاكر مؤجلتي الجولة 18 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: المحمدي ينهي أزمة حراسة المرمى في الوداد 57 دقيقة | الوطن العربي
لا جازيتا ديلو سبورت: هوملز أوقف مفاوضاته مع بولونيا من أجل ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
تحديد زوايا التصوير لتجنب الخداع.. نتائج اجتماع الحكام مع مخرجي التليفزيون المصري ساعة | الدوري المصري
بعد الفوز على بيراميدز.. رسالة من الخطيب لجماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية