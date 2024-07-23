عاد مرة ثالثة.. أجيري يتولى تدريب المكسيك ويساعده ماركيز

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين خافيير أجيري كمدير فني للفريق ويساعده رافاييل ماركيز حتى 2026.

ودرب أجيري منتخب مصر في الفترة من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المكسيكي على موقع X "بخبرة أجيري ومسيرة ماركيز، وقيادتهما معا لمنتخب المكسيك مع رؤية لعام 2026 ومشروع 2030، كيف لا يمكننا أن نكون متحمسين"؟

La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el Proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos? ¡Bienvenidos! 🤝🏻 pic.twitter.com/A01JDNTgek — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 22, 2024

وتعتبر هذه هي الولاية الثالثة لأجيري مع منتخب التريكولور.

وتولى أجيري تدريب المكسيك للمرة الأولى في يوليو 2001 حتى يونيو 2002.

وأتت الولاية الثانية في أبريل 2009 حتى يونيو 2010.

ودرب ماركيز الفريق الثاني لـ برشلونة، وكان من ضمن المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز، لكن خوان لابورتا رئيس النادي استقر على تعيين هانز فليك.

ولم يتمكن منتخب المكسيك من التأهل من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة التي ضمت فينزويلا والإكوادور وجامايكا.

ورحل أجيري عن تدريب منتخب الفراعنة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.