"لن ينتهي شغفي بكرة القدم".. خالد قمر يعلن اعتزاله كرة القدم

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

خالد قمر

أعلن خالد قمر لاعب الزمالك السابق اعتزاله كرة القدم نهائي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

خالد قمر

النادي : معتزل

وشدد قمر عبر حسابه أنه مسيرته كلاعب انتهت، لكن شغفه بكرة القدم لن ينتهي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في 309 مباراة طوال مسيرته الكروية وسجل 83 هدفا وصنع 31 آخرين.

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ويعتبر الاتحاد السكندري هو أكثر فريق مثله قمر بواقع 119 مباراة مسجلا 31 هدفا وصنع 20 آخرين.

ويأتي خلفه اتحاد الشرطة حيث كون شهرته في الكرة المصرية، إذ لعب 74 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 5 آخرين.

ولعب للزمالك 36 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

وثم الجونة إذ شارك في 32 مباراة وسجل 8 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

وفي طلائع الجيش لعب 19 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ومثل الإنتاج الحربي في 13 مباراة وسجل 9 أهداف ولم يصنع.

بينما سموحة فقد لعب للفريق السكندري 12 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وأنهى قمر مسيرته الكروية في فريق راية.

وعلى المستوى الدولي، فلعب لمنتخب مصر 9 مباريات وسجل هدفا وكان في المباراة الودية ضد تشيلي.

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