نهاية الدوري الليبي وتحديد منافس المصري المحتمل في الكونفدرالية

أسدل الستار عن الدوري الليبي لموسم 2023/2024 بخوض مباريات الجولة الأخيرة.

وتوج النصر الليبي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ موسم 2017/2018.

وبنهاية الدوري الليبي يكون منافس المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية قد تحدد.

وكان كاف قد أجرى قرعتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2024/2025.

وقرر كاف تجنيب المصري من المشاركة في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.

وسيلتقي المصري مع الفائز من الهلال الليبي وكيتارا الأوغندي في دور الـ 32 من البطولة.

وأنهى الهلال الدوري الليبي في المركز الرابع خلف أهلي طرابلس وأهلي بني غازي والنصر.

وكانت القرعة قد وضعت المصري في مواجهة الممثل الثاني للدوري الليبي وكيتارا الأوغندي.

وتأهل المصري إلى الكونفدرالية بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدور الأول من الدوري المصري والذي أرسلت أسماء المشاركين بناء عليه.