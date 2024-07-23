مؤتمر كولر: نسبة تتويج الأهلي بالدوري 0%.. والبعض ينسى قوة المنافس

رفض مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الحديث عن اقتراب الفريق من التتويج بلقب الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بسؤاله عن نسبة تتويج الأهلي بالدوري بعد الفوز: "0%. يتبقى أمامنا 8 مباريات ولا توجد مباراة سهلة فالكل يريد الفوز على الأهلي.

وأضاف "الدوري ينتهي ويصبح مضمونا بنسبة 100% حين يتم حسمه رسميا".

وأوضح "نلعب تحت ضغط أكبر من المنافس المباشر لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام، والبعض ينسى أن المنافس قوي. بيراميدز هو المتصدر حتى الآن وهو فريق قوي ويلعب بشكل جيد".

وأكمل "أرى أن اللاعبين قدموا ما أريد ونفذوا التعليمات بالشكل الصحيح وأنا سعيد بالأداء والتركيز العالي رغم الضغط".

واختتم "فوجئت بحضور الجماهير بهذه الكثافة رغم كل شيء. مباراة اليوم أظهرت روح النادي الأهلي كمنظومة بدءا من رئيس النادي وصولا إلى الجماهير".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد سجله وسام أبو علي في مباراة الجولة 31.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 68 من 29 مباراة.