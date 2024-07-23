مارسيليا يستعير هويبرج من توتنام

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

توقيع هويبرج لمارسيليا

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا تعاقده مع بيير إميل هويبرج قادما من توتنام.

وانتقل اللاعب الدنماركي لمارسيليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل مع أحقية الشراء.

صاحب الـ 28 عاما انتقل إلى توتنام في 2020 قادما من ساوثامبتون.

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وشارك هيوبرج في 39 مباراة بقميص توتنام في الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع خلاله.

وسجل هويبرج 10 أهداف وصنع مثلهم خلال 81 مباراة.

وأصبح هويبرج الصفقة بعد التعاقد مع ماسون جرينوود وإسماعيل كوني وبامو ميتي وليليان براسيير.

وأنهى مارسيليا الموسم الماضي في الدوري الفرنسي بالمركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.

بيير إميل هويبرج مارسيليا توتنام
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