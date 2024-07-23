مارسيليا يستعير هويبرج من توتنام

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا تعاقده مع بيير إميل هويبرج قادما من توتنام.

وانتقل اللاعب الدنماركي لمارسيليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل مع أحقية الشراء.

صاحب الـ 28 عاما انتقل إلى توتنام في 2020 قادما من ساوثامبتون.

وشارك هيوبرج في 39 مباراة بقميص توتنام في الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع خلاله.

وسجل هويبرج 10 أهداف وصنع مثلهم خلال 81 مباراة.

وأصبح هويبرج الصفقة بعد التعاقد مع ماسون جرينوود وإسماعيل كوني وبامو ميتي وليليان براسيير.

وأنهى مارسيليا الموسم الماضي في الدوري الفرنسي بالمركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.