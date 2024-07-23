سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الأهلي

فوز حاسم حققه الأهلي على بيراميدز في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري.

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد سجله وسام أبو علي في مباراة الجولة 31.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 68 من 29 مباراة.

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ونجح الأهلي في تحقيق الفوز رقم 15 على التوالي في الدوري، بينما تعرض بيراميدز للهزيمة الثانية على التوالي أمام الأهلي نفسه، بعد 13 انتصارا متتاليا.

ويتبقى للأهلي 8 مباريات في الدوري منها 5 مؤجلات، بينما يتبقى لبيراميدز 5 مباريات منها مؤجلتين فقط.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.

المصري × الأهلي

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

مؤجلة من الجولة 19

الإثنين – 29 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 32

الخميس – 1 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري:

الزمالك × بيراميدز

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

فاركو × بيراميدز

الجولة 32

الثلاثاء – 30 يوليو

استاد حرس الحدود – 9:00 مساء

بيراميدز – زد

مؤجلة من الجولة 29

السبت – 4 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

بيراميدز × الداخلية

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

طلائع الجيش × بيراميدز

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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