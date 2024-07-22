وسام يتقدم للثالث.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي بهدف الأهلي ضد بيراميدز

واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي تقدمه في جدول ترتيب هدافي الدوري بهدفه في شباك بيراميدز.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف وحيد سجله المهاجم الفلسطيني، في مباراة الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي هدفه الـ 11 في الدوري، ليتساوى مع كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد وهداف النسخة الماضية، وصديق أوجولا مهاجم سيراميكا كليوباترا وياو أنور مهاجم البنك الأهلي.

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في المركز الثاني يتواجد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بـ 12 هدفا، فيما يتصدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز القائمة برصيد 14 هدفا.

وعاد وسام للتسجيل في الدوري بعد توقفه أمام مودرن سبورت، الذي جاء بعد تسجيله لـ 5 أهداف في 4 مباريات على التوالي بالدوري.

وصار بيراميدز ثاني فريق يسجل وسام أبو علي أمامه ذهابا وإيابا في الدوري، بعد طلائع الجيش.

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1- فيستون ماييلي (بيراميدز) - 14 هدفا

2- حسام أشرف (بلدية المحلة) - 12 هدفا

3= وسام أبو علي (الأهلي) - 11 هدفا

3= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

3= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

3= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

7= حسام حسن (سموحة) - 10 أهداف

7= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 10 أهداف

9 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف

9= محمد سالم (المقاولون العرب) - 9 أهداف

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