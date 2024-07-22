موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري.. والقنوات الناقلة
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:27
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.
الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز في الجولة 31 بهدف دون رد.
بينما تعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.
الأهلي رفع رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر.
فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة 26 يوليو 2024
وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتلعب على استاد برج العرب
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.
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