موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري.. والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.

الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز في الجولة 31 بهدف دون رد.

بينما تعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

الأهلي رفع رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 26 يوليو 2024

وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على استاد برج العرب

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.