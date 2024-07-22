في مباراة لم يشاهدها أحد.. مودرن سبورت يكتسح سموحة بثلاثية

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

مودرن سبورت

حقق فريق مودرن سبورت انتصارا كبيرا على منافسه سموحة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف مودرن سبورت كل من أحمد عاطف ومحمد صادق وخالد رضا.

ولم يشاهد أحد المباراة بسبب انشغال الجماهير بمشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي والأحداث المثيرة التي شهدتها.

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وفي 8 مباريات خسر مودرن سبورت مباراتين فقط وانتصر في 6 آخرين، إذ خسر فقط من الأهلي والإسماعيلي.

ويمر سموحة بنتائج غير مستقرة، إذ خسر 3 مباريات في آخر 7 مباريات وفاز في 3 آخرين وتعادل مرة.

ولم يتمكن سموحة الفوز على مودرن سبورت على الإطلاق من قبل، إذ فاز مودرن مرتين وانتهت 5 آخرين بالتعادل.

ووصل مودرن سبورت للنقطة 50 في المركز الرابع بـ31 مباراة.

وتجمد رصيد سموحة عند النقطة 45 في المركز السادس من 30 مباراة لعبها.

بداية ولا أروع

أحرز عاطف الهدف الأول في الدقيقة 4 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29 ضاعب صادق النتيجة بعد تسديدة قوية.

إهدار لا يصدق

أهدر عمرو قلاوة لاعب سموحة فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 46 بعدما أهدر كرة أمام المرمى الخالي.

وتمكن خالد رضا من تسجيل الهدف الثالث.

سموحة مودرن سبورت الدوري المصري محمد صادق أحمد عاطف
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