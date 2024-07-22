الزمالك يتعاقد مع 7 لاعبين من مشروع "كابيتانو مصر"

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع 7 لاعبين من مشروع "كابيتانو مصر" مواليد 2008 و2009.

وجاء التعاقد مع لاعبين مواليد 2008 وهما حازم اليماني وعيد العزازي.

بينما على مستوى مواليد 2009 فتعاقد الزمالك مع كل من محمد بسيوني وعبد الرحمن علاء ويوسف علاء والسيد محمود ومحمود ناصر.

وفاز الزمالك على منافسه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل يوسف إبراهيم "أوباما" ثنائية الزمالك، بينما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية.

وللمرة الثانية يتسبب الزمالك في هبوط الداخلية لدوري المحترفين ليكون أول الهابطين.

وتسبب الزمالك في هبوط الداخلية موسم 2018-2019 عندما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف عن طريق أوباما أيضا ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.