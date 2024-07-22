بسبب الشحات والشيبي.. مشادة وطرد ضمن أزمة كبيرة في مباراة بيراميدز والأهلي
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:01
كتب : FilGoal
اندلعت أزمة بين اللاعبين خلال مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
محمد الشيبي
النادي : بيراميدز
حسين الشحات
النادي : الأهلي
الأزمة بدأت في الدقيقة الـ 76 عندما دخل محمد الشيبي بشكل قوي على قدم حسين الشحات ليحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.
بعد الخطأ دخل بعض اللاعبين في مشادة بسبب الخطأ بين حسين الشحات وبعض لاعبي بيراميدز.
الحكم قرر العودة لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة حمراء مباشرة للشيبي بسبب الخطأ.
بعد البطاقة الحمراء حاول الشيبي الذهاب منفعلا لحسين الشحات ولكن تمكن لاعبي الفريقين من منعه من الذهاب نحوه في النهاية.
وبعد خروجه من الملعب أشار الشيبي بقميصه نحو المدرجات.
ويتقدم الأهلي على بيراميدز بهدف دون مقابل سجله وسام أبو علي في الشوط الأول.
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مش ممكن يا زلاكا😮.. مع أول لمسة بعد نزوله كاد زلاكا أن يتعادل لـ بيراميدز أمام الأهلي💥 pic.twitter.com/rUl76Maq2h— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2024