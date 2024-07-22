تقرير: عرض كبير من السد القطري لجوندوجان

كشفت شبكة TV3 الكتالونية عن تلقي إلكاي جوندوجان عرضا كبيرا من السد القطري.

وفقا للشبكة فإن السد القطري قد قدم عرضا لمدة 3 سنوات لجوندوجان دون الكشف عن قيمة العرض المالية.

وأشارت الشبكة إلى أن جوندوجان يفكر جديا في الرحيل عن برشلونة والموافقة على العرض.

وانضم جوندوجان لبرشلونة في بداية الموسم الماضي بصفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.

ويتبقى لصاحب الـ 33 عاما موسم في تعاقده مع برشلونة.

وشارك جوندوجان في 51 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 14 هدفا.

السد كان قد توج بالدوري القطري في الموسم الماضي.