تقرير: عرض كبير من السد القطري لجوندوجان
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 22:31
كتب : FilGoal
كشفت شبكة TV3 الكتالونية عن تلقي إلكاي جوندوجان عرضا كبيرا من السد القطري.
وفقا للشبكة فإن السد القطري قد قدم عرضا لمدة 3 سنوات لجوندوجان دون الكشف عن قيمة العرض المالية.
وأشارت الشبكة إلى أن جوندوجان يفكر جديا في الرحيل عن برشلونة والموافقة على العرض.
وانضم جوندوجان لبرشلونة في بداية الموسم الماضي بصفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.
ويتبقى لصاحب الـ 33 عاما موسم في تعاقده مع برشلونة.
وشارك جوندوجان في 51 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 14 هدفا.
السد كان قد توج بالدوري القطري في الموسم الماضي.
نرشح لكم
مارسيليا يستعير هويبرج من توتنام "ابق في المنزل".. رومانو: تشيلسي يخبر شالوبا بعدم السفر لـ أمريكا مدير دورتموند غاضبا: الصحافة تعلن كل يوم رحيل أحد اللاعبين رغم العروض السعودية.. مانشستر سيتي غير قلق بشأن استمرار دي بروين سكاي: إيزي يدخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي "سنواصل الحلم معا".. أولمبياكوس يجدد عقد الكعبي الصفقة السادسة.. تشيلسي يعلن التعاقد مع الأمريكي ويلي رومانو: الاتفاق تم.. فاران على أعتاب كومو الإيطالي