"ابق في المنزل".. رومانو: تشيلسي يخبر شالوبا بعدم السفر لـ أمريكا

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 22:13

كتب : FilGoal

تريفو شالوبا - تشيلسي

أخبر نادي تشيلسي لاعبه تريفو شالوبا بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن المدافع الإنجليزي لن يسافر لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وأوضح رومانو أن النادي الإنجليزي أخبر شالوبا "ابق في المنزل لن تسافر لخوض فترة التحضيرات للموسم المقبل".

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وشدد رومانو أن السبب وراء ذلك هو كثرة اللاعبين في مركز الدفاع إذ يتواجد ويسلي فوفانا وأكسل ديساسي وتوسين أدارابيويو.

ومن المقرر أن يرحل المدافع صاحب الـ25 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب رومانو.

جدير بالذكر أن تشيلسي أعلن التعاقد مع كاليب ويلي لاعب أتلانتا يونايتد الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ ويلي 19 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن تشيلسي تعاقد مع ويلي مقابل 8.5 مليون جنيه استرليني.

ووقع ويلي على عقد حتى 2030 مع إمكانية تمديده لعام إضافي.

وشدد رومانو أن اللاعب سيخرج على سبيل الإعارة بشكل مباشر إلى فريق ستراسبورج الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأتم تشيلسي حتى الآن 6 صفقات وهم كيران دوسبري هول من ليستر سيتي وأوماري كيليمان من أستون فيلا وريناتو فيجا من بازل.

بالإضافة إلى مارك جويو من برشلونة وتوسين أدارابيويو من فولام.

الدوري الإنجليزي تريفو شالوبا تشيلسي كاليب ويلي
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