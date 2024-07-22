بعد حصوله على إنذار ضد الأهلي.. ماييلي يغيب عن مواجهة الزمالك للإيقاف

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

حصل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء خلال مواجهة الأهلي.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل سجله وسام أبو علي.

أخبار متعلقة:
الضحية الثانية ذهابا وإيابا.. وسام أبو علي يواصل مطاردة الهداف التشكيل - مودرن يهاجم بـ علي ياسر.. وحمدي علاء يقود وسط سموحة

بالإنذار يكون فيستون ماييلي قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم ليغيب عن مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل 26 يوليو.

وحصل ماييلي على إنذارين في وقت سابق خلال مواجهتي سموحة في الدور الأول والثاني من الدوري المصري.

ويحتل ماييلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 هدفا حتى الآن.

فيستون ماييلي بيراميدز الأهلي
نرشح لكم
11 بطاقة صفراء وطردين.. ملخص قرارات تسفاير في مباراة بيراميدز والأهلي سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز الأهلي يفوز ذهابا وإيابا على بيراميدز لأول مرة وسام يتقدم للثالث.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري.. والقنوات الناقلة أزمة الشحات والشيبي وطردان والـ15 تواليا.. الأهلي يكرر فوزه على بيراميدز ويقترب من الدوري في مباراة لم يشاهدها أحد.. مودرن سبورت يسحق سموحة بثلاثية الزمالك يتعاقد مع 7 لاعبين من مشروع "كابيتانو مصر"
أخر الأخبار
11 بطاقة صفراء وطردين.. ملخص قرارات تسفاير في مباراة بيراميدز والأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
مارسيليا يستعير هويبرج من توتنام 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز 41 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يفوز ذهابا وإيابا على بيراميدز لأول مرة ساعة | الدوري المصري
وسام يتقدم للثالث.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري.. والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
أزمة الشحات والشيبي وطردان والـ15 تواليا.. الأهلي يكرر فوزه على بيراميدز ويقترب من الدوري ساعة | الدوري المصري
في مباراة لم يشاهدها أحد.. مودرن سبورت يسحق سموحة بثلاثية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية