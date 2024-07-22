بعد حصوله على إنذار ضد الأهلي.. ماييلي يغيب عن مواجهة الزمالك للإيقاف
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 21:53
كتب : FilGoal
حصل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء خلال مواجهة الأهلي.
فيستون ماييلي
النادي : بيراميدز
ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل سجله وسام أبو علي.
بالإنذار يكون فيستون ماييلي قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم ليغيب عن مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف.
ويلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل 26 يوليو.
وحصل ماييلي على إنذارين في وقت سابق خلال مواجهتي سموحة في الدور الأول والثاني من الدوري المصري.
ويحتل ماييلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 هدفا حتى الآن.
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