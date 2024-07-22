مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز الأحمر
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري التي تقام في ملعب الدفاع الجوي.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 103: فرصة غريبة من كهربا ضائعة
ق 95: نزول كهربا وديانج بدلا من وسام أبو علي ورضا سليم
ق 93: إنذار لمروان عطية بعد تدخل على مهند لاشين
ق 90: طرد خالد عبد الفتاح
ق 86: خروج الشحات ونزول عمر كمال
ق 80: العودة للفيديو وطرد الشيبي
ق 77: مشادة بسبب الشحات والشيبي
ق 68: نزول رمضان صبحي وأسامة جلال بدلا من بلاتي توريه ومحمود مرعي
ق 67: نزول أفشة بدلا من إمام عاشور
ق 66: إنذار لوليد الكرتي بعد تدخل مع إمام عاشور
ق 63: أووووه التعادل يضيع بغرابة من زلاكة
ق 62: نزول كريم حافظ ومحمود زلاكة بدلا من مصطفى فتحي وأحمد توفيق
ق 50: إنذار لخالد عبد الفتاح
نهاية الشوط الأول بقتدم الأهلي بهدف دون رد
ق 47: إنذار لإمام عاشور بعد تدخل مع أحمد سامي
ق 45: إنذار لفيستون مايلي بعد التدخل على إمام عاشور
ق 42: إنذار لأحمد توفيق بعد لمس الكرة باليد
ق 33: إنذار لمحمود مرعي بعد اعتراض وسام أبو علي
ق 28: جووووول وسام أبو علي والأول
ق 16: الحكم لا يحتسب شيء بعد العودة للفيديو
ق 14: مطالبات بركلة جزاء بعد تدخل من كريم فؤاد على وليد الكرتي
ق 10: تسديدة أولى من الشيبي يمسك بها الشناوي
انطلاق المباراة