مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري التي تقام في ملعب الدفاع الجوي.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 103: فرصة غريبة من كهربا ضائعة

ق 95: نزول كهربا وديانج بدلا من وسام أبو علي ورضا سليم

ق 93: إنذار لمروان عطية بعد تدخل على مهند لاشين

ق 90: طرد خالد عبد الفتاح

ق 86: خروج الشحات ونزول عمر كمال

ق 80: العودة للفيديو وطرد الشيبي

ق 77: مشادة بسبب الشحات والشيبي

ق 68: نزول رمضان صبحي وأسامة جلال بدلا من بلاتي توريه ومحمود مرعي

ق 67: نزول أفشة بدلا من إمام عاشور

ق 66: إنذار لوليد الكرتي بعد تدخل مع إمام عاشور

ق 63: أووووه التعادل يضيع بغرابة من زلاكة

ق 62: نزول كريم حافظ ومحمود زلاكة بدلا من مصطفى فتحي وأحمد توفيق

ق 50: إنذار لخالد عبد الفتاح

نهاية الشوط الأول بقتدم الأهلي بهدف دون رد

ق 47: إنذار لإمام عاشور بعد تدخل مع أحمد سامي

ق 45: إنذار لفيستون مايلي بعد التدخل على إمام عاشور

ق 42: إنذار لأحمد توفيق بعد لمس الكرة باليد

ق 33: إنذار لمحمود مرعي بعد اعتراض وسام أبو علي

ق 28: جووووول وسام أبو علي والأول

ق 16: الحكم لا يحتسب شيء بعد العودة للفيديو

ق 14: مطالبات بركلة جزاء بعد تدخل من كريم فؤاد على وليد الكرتي

ق 10: تسديدة أولى من الشيبي يمسك بها الشناوي

انطلاق المباراة