التشكيل - مودرن يهاجم بـ علي ياسر.. وحمدي علاء يقود وسط سموحة

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 20:19

كتب : هاني العوضي

علي ياسر - مودرن فيوتشر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لـ مودرن سبورت التشكيل الأساسي لفريقه ضد منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب علي ياسر في خط الهجوم وحيدا وخلفه غنام محمد وأحمد عاطف.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - خالد رضا - جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد صادق - عبد الكبير الوادي - أحمد عاطف

خط الهجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - طارق طه - عمر وائل - أحمد كباكا - محمد زعلوك - علي زعزع - محمد محمود - عبد الرحمن رشدان - باسم علي

بينما يأتي تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – عبد الله بستنجي – محمد مصطفى – عمرو قلاوة

خط الوسط: محمد متولي – حمدي علاء – دوكو دودو

خط الهجوم: أبو بكر ليادي – حسام حسن – مصطفى البدري

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة.

ويأتي سموحة في المركز السادس برصيد 45 نقطة من 29 مباراة

علي ياسر مودرن سبورت سموحة الدوري المصري
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