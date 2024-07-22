تشكيل بيراميدز - توفيق والشيبي ظهيرين في مواجهة الأهلي.. ورمضان صبحي على الدكة

أعلن كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي بيراميدو مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب أحمد توفيق كظهير أيمن مع وجود محمد الشيبي في الجانب الأيسر.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي.

الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – فخري لاكاي.

ويتواجد رمضان صبحي على دكة البدلاء لأول مرة بعد نهاية فترة إيقافه.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة من 28 مباراة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.