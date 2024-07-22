تشكيل الأهلي - إصابة طاهر ودخول رضا سليم في مواجهة بيراميدز

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 20:05

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبي الأهلي بهدف أفشة ضد بيراميدز

حافظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي لعب به المباراة الأولى ضد بيراميدز في المواجهة الثانية.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

ولم يجر كولر أي تبديلات في تشكيل الأهلي الذي لعب به المباراة الأولى ضد بيراميدز قبل أيام والتي انتهت بفوز الأحمر 3-2.

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تعديل في التشكيل

أجرى كولر تبديل في الإحماء بدخول رضا سليم بدلا من طاهر محمد طاهر الذي تعرض للإصابة خلال علميات الإحماء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – ياسر إبراهيم – كهربا – بيرسي تاو – أليو ديانج – أفشة – محمد هاني

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة. ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

محمد الشناوي الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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